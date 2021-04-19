***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 16:34
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929180
BIST
16:281.386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -22,58
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.385
16:288,0838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0260
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
16:289,7271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0546
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
16:28460,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 460,25
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler16:27
|FENER
|31,90
|24.255.644
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.353.735
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.635.812
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|72.667.268
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|17.988.210
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.713.944
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|ADEL
|23,06
|30.888.196
|% -9,99
|
|EREGL
|18,24
|1.276.662.781
|% -0,55
|
|PETKM
|6,60
|1.119.961.756
|% 4,27
|
|GARAN
|7,10
|913.274.535
|% -2,47
|
|QUAGR
|26,60
|762.594.417
|% -8,65
|
|KRDMD
|7,26
|592.174.700
|% -2,42
|
|PETKM
|6,60
|1.119.961.756
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,87
|299.348.875
|% -1,06
|
|ODAS
|3,14
|410.031.376
|% -6,27
|
|GARAN
|7,10
|913.274.535
|% -2,47
|
|MAKTK
|3,25
|414.980.641
|% -8,45
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0793
|8,0842
|% 0,33
|
|Euro
|9,7208
|9,7301
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,2433
|11,2997
|% 1,09
|
|Frank
|8,8007
|8,8537
|% 0,89
|
|Riyal
|2,1487
|2,1594
|% 0,31
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-4,24
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,81
|66,81
|0,04
|