***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2021 10:14
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943697
BIST
10:361.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,17
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.415
10:368,6244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0255
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,6768
En Düşük
8,5973
10:3610,2975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0366
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
10:36493,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,00
|Açılış
|: 493,76
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler10:36
|CEOEM
|14,98
|22.663.308
|% 9,99
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|OZBAL
|12,21
|29.266.043
|% 9,70
|
|TKURU
|184,20
|6.350.439
|% 9,38
|
|EUYO
|4,60
|4.372.128
|% 9,00
|
|BOBET
|5,09
|28.077.597
|% -9,91
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|IDGYO
|5,95
|532.438
|% -5,10
|
|BERA
|14,37
|31.643.222
|% -3,88
|
|EUKYO
|8,62
|3.035.255
|% -3,69
|
|THYAO
|14,76
|210.504.466
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|158.704.944
|% 0,36
|
|HALKB
|5,23
|135.980.817
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,21
|112.571.636
|% 0,45
|
|KOZAL
|122,40
|87.223.355
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,21
|112.571.636
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,18
|59.864.283
|% 1,40
|
|HALKB
|5,23
|135.980.817
|% -0,76
|
|GARAN
|8,35
|158.704.944
|% 0,36
|
|THYAO
|14,76
|210.504.466
|% 0,00
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6218
|8,6244
|% -0,29
|
|Euro
|10,2928
|10,2975
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,0220
|12,0823
|% -0,06
|
|Frank
|9,3534
|9,4098
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2928
|2,3043
|% -0,30
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,31
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,02
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|0,51
|