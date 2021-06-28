***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 10:23
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944383
BIST
13:071.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,10
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.384
13:078,7387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0256
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
13:0710,4400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0265
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
13:07499,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,07
|Açılış
|: 499,00
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler13:07
|TKURU
|246,40
|5.673.933
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.076.561
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.656.632
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.415.896
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.768.933
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.590.873
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.585.106
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|544.844
|% -9,87
|
|METUR
|6,22
|51.455.177
|% -8,26
|
|SERVE
|13,51
|85.664
|% -7,02
|
|GARAN
|8,24
|586.664.438
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,97
|523.385.026
|% -3,90
|
|THYAO
|14,09
|430.911.864
|% -1,33
|
|SASA
|29,50
|362.785.661
|% 0,61
|
|KRDMD
|6,75
|231.611.823
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,97
|523.385.026
|% -3,90
|
|YKBNK
|2,20
|194.197.364
|% -0,45
|
|HALKB
|5,11
|135.711.957
|% 0,59
|
|IHLGM
|1,08
|28.253.768
|% -4,42
|
|TSKB
|1,30
|29.429.961
|% -0,76
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7356
|8,7387
|% -0,29
|
|Euro
|10,4346
|10,4400
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1286
|12,1894
|% -0,03
|
|Frank
|9,4775
|9,5346
|% -0,41
|
|Riyal
|2,3229
|2,3346
|% -0,30
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-5,00
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-22,73
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-10,99
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,02
|