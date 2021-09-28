***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 10:55
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965466
BIST
10:511.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,48
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.386
10:518,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0505
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8735
En Düşük
8,8095
10:5110,3715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0529
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3819
En Düşük
10,2978
10:51497,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,95
|Açılış
|: 497,14
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler10:51
|YEOTK
|88,55
|22.830.181
|% 10,00
|
|PKENT
|2.861,30
|3.656.524
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|2.954.579
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.325.005
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|BIOEN
|33,90
|18.834.502
|% -9,98
|
|OYLUM
|11,52
|10.565.407
|% -9,93
|
|KTSKR
|46,98
|6.199.307
|% -6,88
|
|TSPOR
|3,31
|48.146.965
|% -5,43
|
|CMBTN
|197,00
|499.167
|% -4,92
|
|TUPRS
|112,90
|240.271.877
|% 0,80
|
|THYAO
|13,58
|230.123.945
|% 0,37
|
|GARAN
|8,86
|224.426.995
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,31
|144.693.168
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,33
|134.593.777
|% -1,27
|
|YKBNK
|2,33
|134.593.777
|% -1,27
|
|GARAN
|8,86
|224.426.995
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,31
|144.693.168
|% -0,94
|
|ODAS
|1,34
|23.904.651
|% 0,00
|
|THYAO
|13,58
|230.123.945
|% 0,37
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8645
|8,8678
|% 0,57
|
|Euro
|10,3621
|10,3715
|% 0,51
|
|Sterlin
|12,0903
|12,1509
|% 0,41
|
|Frank
|9,5156
|9,5729
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3576
|2,3694
|% 0,60
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-7,06
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,56
|
Seans Raporu
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