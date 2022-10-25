***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 12:52
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073901
BIST
13:053.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 20,41
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:0518,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:0518,3748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0431
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:05981,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,38
|Açılış
|: 981,95
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,74
BIST En Aktif Hisseler13:03
|TSPOR
|4,95
|275.131.140
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|23.106.363
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.294.775
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|3.788.286
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|25.795.567
|% 10,00
|
|GESAN
|142,20
|545.878.300
|% -10,00
|
|YEOTK
|47,88
|91.697.989
|% -10,00
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|226.836.466
|% -9,99
|
|PENTA
|63,80
|62.410.220
|% -9,95
|
|THYAO
|101,70
|3.215.635.499
|% 2,21
|
|SASA
|105,80
|1.744.204.667
|% 5,80
|
|SISE
|33,20
|1.679.648.477
|% 2,28
|
|AKBNK
|15,78
|1.499.322.417
|% 2,07
|
|YKBNK
|9,61
|1.455.803.562
|% 2,56
|
|TSKB
|3,12
|841.884.088
|% 7,59
|
|SKBNK
|2,13
|570.171.039
|% 7,58
|
|EKGYO
|4,67
|1.211.642.686
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,61
|1.455.803.562
|% 2,56
|
|ISCTR
|9,96
|1.248.663.055
|% 3,11
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6079
|18,6103
|% 0,15
|
|Euro
|18,3587
|18,3700
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,0026
|21,1080
|% 0,42
|
|Frank
|18,4834
|18,5948
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9344
|4,9591
|% 0,04
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-9,14
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.703
|-35,00
|
|Tam
|6.624
|6.706
|-63,00
|
|Yarım
|3.228
|3.276
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|89,97
|89,97
|-1,24
|