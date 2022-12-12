***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2022 10:31
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086555
BIST
16:265.196
En Yüksek
|Değişim
|: 3,80%
|| 190,37
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:2618,6497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:2619,7136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0785
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:261.072,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,08
|Açılış
|: 1.072,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:24
|POLTK
|1.272,70
|31.131.508
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|77.297.376
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|48.055.486
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|RALYH
|40,14
|157.764.095
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,20
|131.731.854
|% -6,65
|
|IDEAS
|47,98
|64.262.474
|% -5,55
|
|IDGYO
|4,80
|19.662.929
|% -4,95
|
|MRGYO
|4,93
|76.277.525
|% -4,46
|
|THYAO
|143,00
|8.575.115.052
|% 1,42
|
|SAHOL
|41,04
|7.520.032.582
|% 2,34
|
|ASELS
|57,35
|5.943.440.040
|% 7,20
|
|EREGL
|41,48
|4.310.663.533
|% 2,42
|
|YKBNK
|11,64
|4.285.265.808
|% 2,56
|
|EKGYO
|7,83
|4.076.770.236
|% 3,57
|
|SKBNK
|2,81
|1.083.498.250
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,64
|4.285.265.808
|% 2,56
|
|ISCTR
|11,23
|3.559.882.593
|% 6,24
|
|TSKB
|4,23
|1.300.056.750
|% 6,82
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6392
|18,6482
|% 0,04
|
|Euro
|19,7059
|19,7169
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,8426
|22,9571
|% 0,27
|
|Frank
|19,9061
|20,0260
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9421
|4,9668
|% -0,00
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-5,42
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.302
|-29,00
|
|Tam
|7.231
|7.277
|12,00
|
|Yarım
|3.501
|3.558
|6,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,02
|14,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|-0,04
|
Seans Raporu
16:24
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16:39KOZAL
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