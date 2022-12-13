***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2022 11:21
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086826
BIST
11:425.189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -4,30
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
11:4218,6506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
11:4219,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0333
|Açılış
|: 19,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
11:421.071,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.071,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler11:41
|PKART
|31,90
|13.015.612
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.226.474
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.335.814
|% 9,97
|
|YESIL
|4,77
|24.637.877
|% -5,17
|
|SMRTG
|107,70
|378.493.796
|% -4,77
|
|DOKTA
|48,60
|62.846.443
|% -4,71
|
|SASA
|118,30
|434.058.236
|% -4,67
|
|CELHA
|37,82
|3.573.524
|% -4,20
|
|ASELS
|59,45
|4.076.515.253
|% 1,02
|
|THYAO
|143,90
|3.115.811.537
|% -0,76
|
|EKGYO
|7,94
|1.741.498.523
|% 0,76
|
|PETKM
|17,93
|1.709.562.533
|% 1,47
|
|KRDMD
|17,31
|1.695.756.376
|% 1,17
|
|EKGYO
|7,94
|1.741.498.523
|% 0,76
|
|SKBNK
|2,74
|357.273.341
|% -2,14
|
|DOHOL
|9,14
|913.775.181
|% 0,77
|
|KRDMD
|17,31
|1.695.756.376
|% 1,17
|
|PETKM
|17,93
|1.709.562.533
|% 1,47
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6433
|18,6529
|% 0,09
|
|Euro
|19,6550
|19,6650
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,8009
|22,9153
|% 0,02
|
|Frank
|19,8545
|19,9741
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,11
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,53
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,49
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.216
|7.267
|24,00
|
|Yarım
|3.494
|3.553
|12,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.776
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,02
|14,04
|0,07
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|1,37
|