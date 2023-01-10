***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 17:23
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099518
BIST
17:295.080
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -91,20
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
17:2918,7743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:2920,1810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0321
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:291.133,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.133,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,90
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:27
|EUHOL
|2,30
|96.997.778
|% 10,58
|
|ULUFA
|7,15
|32.638.585
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.302.104
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.625.029
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.001.822
|% 9,99
|
|CEOEM
|20,34
|23.651.062
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.526.436
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.870.942
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|FLAP
|13,53
|208.511.653
|% -9,98
|
|ASELS
|58,70
|6.184.125.898
|% -0,68
|
|THYAO
|134,80
|6.115.036.709
|% -2,60
|
|EREGL
|39,28
|5.946.999.307
|% -1,36
|
|KRDMD
|18,65
|4.671.974.438
|% -0,75
|
|KOZAL
|576,90
|3.908.843.150
|% -2,75
|
|EKGYO
|8,67
|3.616.822.769
|% -0,69
|
|YKBNK
|9,72
|3.340.416.952
|% -3,95
|
|KRDMD
|18,65
|4.671.974.438
|% -0,75
|
|SKBNK
|2,81
|500.095.560
|% -1,06
|
|AKBNK
|17,49
|2.895.350.704
|% -1,80
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7683
|18,7787
|% 0,04
|
|Euro
|20,1725
|20,1866
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,7603
|22,8744
|% -0,12
|
|Frank
|20,2837
|20,4059
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9838
|5,0088
|% 0,07
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|5,21
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,03
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.661
|7.719
|11,00
|
|Yarım
|3.721
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|0,71
|