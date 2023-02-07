***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:01
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110221
BIST
12:574.634
En Yüksek
|Değişim
|: -6,01%
|| -296,06
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.621
12:5718,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:5720,1828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0264
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:571.134,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.134,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:55
|KONYA
|2.964,50
|88.099.393
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|15.115.750
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.708.437
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.836.698
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.158.049
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|8.299.414
|% -10,00
|
|PCILT
|26,50
|10.501.929
|% -9,99
|
|VKING
|36,40
|1.829.464
|% -9,99
|
|THYAO
|130,60
|1.871.326.801
|% -6,65
|
|KRDMD
|17,75
|1.645.739.556
|% 0,51
|
|ASELS
|53,60
|1.509.383.344
|% -8,84
|
|KOZAL
|514,80
|1.113.301.103
|% -1,66
|
|EREGL
|38,68
|1.044.508.445
|% -3,44
|
|KRDMD
|17,75
|1.645.739.556
|% 0,51
|
|EKGYO
|6,91
|390.703.312
|% -4,95
|
|YKBNK
|8,40
|411.163.813
|% -5,41
|
|SKBNK
|2,42
|85.321.999
|% -6,56
|
|OYAKC
|24,92
|797.488.709
|% 9,97
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8259
|18,8298
|% 0,02
|
|Euro
|20,1766
|20,1828
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5610
|22,6742
|% -0,02
|
|Frank
|20,2572
|20,3792
|% 0,27
|
|Riyal
|5,0033
|5,0284
|% 0,02
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,33
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,75
|
|Cumhuriyet
|7.675
|7.791
|14,00
|
|Tam
|7.717
|7.770
|-18,00
|
|Yarım
|3.770
|3.802
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.885
|1.901
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
|
|B. Petrol
|82,25
|82,25
|1,26
|