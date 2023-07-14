***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2023 14:44
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172095
BIST
'
17:056.430
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 61,40
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
17:0526,1630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1428
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
17:0529,3766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1482
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
17:051.643,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.643,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler17:03
|TUKAS
|6,49
|346.533.506
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.615,00
|410.993.503
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|150.552.656
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.065.701
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|89.359.293
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.639.350
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.225.027
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|142.196.212
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.415.238
|% -9,98
|
|THYAO
|211,80
|6.944.054.602
|% 1,10
|
|ASELS
|70,45
|6.313.457.307
|% 3,60
|
|SISE
|48,78
|4.314.901.245
|% 1,84
|
|AKBNK
|24,64
|3.368.523.707
|% 0,82
|
|ASTOR
|82,15
|3.356.784.874
|% -1,32
|
|YKBNK
|13,90
|2.661.262.967
|% -2,59
|
|ISCTR
|14,57
|2.710.859.354
|% -1,29
|
|EKGYO
|8,25
|1.435.011.431
|% -0,84
|
|SKBNK
|2,87
|415.280.117
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,64
|3.368.523.707
|% 0,82
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1567
|26,1710
|% 0,58
|
|Euro
|29,3638
|29,3710
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,1669
|34,3383
|% 0,18
|
|Frank
|30,2110
|30,3930
|% 0,03
|
|Riyal
|6,9531
|6,9879
|% 0,47
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-7,55
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,25
|
|Cumhuriyet
|10.975
|11.141
|-4,00
|
|Tam
|10.627
|10.822
|39,00
|
|Yarım
|5.313
|5.436
|19,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.718
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,03
|0,19
|
|B. Petrol
|80,89
|80,89
|-0,47
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18HDFGS
Yüzde 5.78 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 946, 952 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 6, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 84, 424.00 milyon TL de
-
17:17PASEU
Yüzde 9.95 oranında artışla 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 777, 010 adet işlem
-
17:16TKFEN
Yüzde 5.16 oranında artışla 41.54 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 507, 467 adet işlem
-
17:15AKGRT
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 345, 351 adet işlem