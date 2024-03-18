***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 16:19
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259810
BIST
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17:058.774
En Düşük
|Değişim
|: -0,62%
|| -54,78
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
17:0532,3054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1783
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
17:0535,2367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1187
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
17:052.242,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 15,14
|Açılış
|: 2.242,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler17:04
|MEPET
|13,31
|16.600.324
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|22.232.701
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.482.431
|% 9,99
|
|BRKVY
|199,80
|38.030.415
|% 9,96
|
|ATLAS
|5,85
|12.448.162
|% 9,96
|
|FONET
|28,08
|54.796.491
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|277.424.548
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.022.007.762
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.262.442
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.822.993
|% -9,94
|
|DOAS
|315,50
|4.027.538.950
|% 5,34
|
|TUPRS
|166,20
|4.021.665.604
|% 1,96
|
|THYAO
|269,25
|3.906.153.232
|% -0,37
|
|EREGL
|44,34
|2.952.761.965
|% -0,14
|
|KCHOL
|175,80
|2.947.719.860
|% -1,62
|
|ZOREN
|5,27
|1.248.243.592
|% 2,73
|
|ISCTR
|10,37
|1.632.478.562
|% 1,27
|
|EKGYO
|10,61
|1.084.029.021
|% -1,58
|
|AKFGY
|2,51
|208.327.620
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,20
|1.790.636.342
|% 0,73
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2991
|32,3037
|% 0,55
|
|Euro
|35,2158
|35,2363
|% 0,34
|
|Sterlin
|42,2264
|42,4381
|% 1,54
|
|Frank
|37,4830
|37,6709
|% 1,42
|
|Riyal
|8,8436
|8,8879
|% 1,52
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|916,16
|920,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,53
|1.040,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,86
|85,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.160,01
|2.160,39
|% 0,66
|