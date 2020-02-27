***YESIL* *HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.02.2020 09:03
***YESIL******HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [HUBVC, YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821918
BIST
11:13114.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -1.073,99
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
113.892
11:136,1610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,1630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1680
En Düşük
6,1506
11:136,7413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0438
|Açılış
|: 6,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7452
En Düşük
6,6963
11:13326,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,92
|Açılış
|: 326,91
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|53,90
|15.621.065
|% 16,87
|
|HATEK
|10,92
|15.282.810
|% 12,23
|
|OYAYO
|3,27
|27.378.005
|% 11,22
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BJKAS
|2,60
|4.936.486
|% -6,47
|
|BURVA
|14,50
|19.501
|% -6,39
|
|ALGYO
|16,73
|52.623.038
|% -6,01
|
|HALKS
|3,40
|24.483
|% -5,56
|
|THYAO
|12,88
|511.239.789
|% -2,72
|
|KRDMD
|2,88
|292.831.030
|% -1,03
|
|IHLGM
|1,37
|237.008.376
|% 3,01
|
|ASELS
|28,36
|205.999.787
|% -2,21
|
|BRSAN
|12,46
|93.173.618
|% -4,89
|
|IHLGM
|1,37
|237.008.376
|% 3,01
|
|KRDMD
|2,88
|292.831.030
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,55
|73.679.010
|% 1,97
|
|KARSN
|1,86
|91.293.416
|% -4,12
|
|THYAO
|12,88
|511.239.789
|% -2,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9360
|7,9758
|% 0,21
|
|Frank
|6,3150
|6,3531
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6381
|1,6463
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,75
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|52,02
|52,02
|-0,79
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:27RYSAS
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 690, 236 adet işlem
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1399, 11 kaybederek (% -1.02 ) 135, 950
-
11:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, KRDMD, EKGYO
-
11:25XU100
Endeks 114, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 2, 551.00 milyon TL de
-
11:23GSRAY
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 031, 367 adet işlem