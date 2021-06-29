***YESIL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
29.06.2021 16:14
***YESIL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin 6.750.000 TL'den 215.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 208.250.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 778.764,701 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Halil İbrahim Bacacı 257.280 % 33,04 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. 150.000 % 19,26 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Cemal Sarıhan 142.681 % 18,32 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Ertuğrul Erdoğan 50.000 % 6,42 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Orhan Acar 42.350 % 5,44 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944818
BIST