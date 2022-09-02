***YESIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.09.2022 08:55
***YESIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kamil Engin Yeşil tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059503
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2396
En Düşük
18,1996
18:0518,1630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0582
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,1731
En Düşük
18,1031
18:05996,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,60
|Açılış
|: 996,41
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
996,67
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2150
|18,2169
|% 0,11
|
|Euro
|18,1576
|18,1598
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,9702
|21,0754
|% 0,16
|
|Frank
|18,4976
|18,6090
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8332
|4,8575
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|4,25
|
|Altın Gr.
|996
|996
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.711
|6.781
|16,00
|
|Yarım
|3.270
|3.315
|8,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.657
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,48
|0,03
|
|B. Petrol
|93,82
|93,82
|1,46
|