***YESIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2022 10:20
***YESIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kamil Engin Yeşil tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072805
BIST
13:213.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
13:2118,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
13:2118,2230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1058
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2024
13:21979,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,76
|Açılış
|: 979,71
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler13:21
|GESAN
|149,60
|461.621.985
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|284.822.358
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|27.930.104
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|82.485.764
|% 9,98
|
|MZHLD
|111,70
|38.733.718
|% 9,94
|
|AKFGY
|4,15
|236.109.967
|% -6,32
|
|KIMMR
|6,80
|5.368.369
|% -5,82
|
|SEGYO
|1,59
|124.904.537
|% -5,36
|
|HKTM
|72,60
|43.793.906
|% -4,10
|
|ODAS
|8,06
|3.637.784.556
|% -3,70
|
|ODAS
|8,06
|3.637.784.556
|% -3,70
|
|THYAO
|97,60
|3.484.807.949
|% 0,36
|
|AKBNK
|15,46
|2.052.922.606
|% 2,45
|
|YKBNK
|9,56
|1.883.009.658
|% 1,81
|
|TUPRS
|358,10
|1.628.535.497
|% -0,20
|
|ODAS
|8,06
|3.637.784.556
|% -3,70
|
|EKGYO
|4,45
|898.749.364
|% 1,37
|
|YKBNK
|9,56
|1.883.009.658
|% 1,81
|
|AKBNK
|15,46
|2.052.922.606
|% 2,45
|
|ISCTR
|9,66
|1.167.542.998
|% 2,01
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5892
|18,5922
|% 0,04
|
|Euro
|18,2141
|18,2230
|% -0,58
|
|Sterlin
|20,8950
|20,9998
|% -0,41
|
|Frank
|18,5123
|18,6238
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% -0,01
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-13,06
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-6,97
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.647
|6.725
|-39,00
|
|Yarım
|3.239
|3.288
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,72
|90,72
|0,69
|