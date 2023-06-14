***YESIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.06.2023 09:04
***YESIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kamil Engin Yeşil tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158498
BIST
10:175.456
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 26,68
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.461
10:1723,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0441
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,6871
En Düşük
23,5945
10:1725,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0945
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,5788
En Düşük
25,2311
10:171.481,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.481,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.484,62
En Düşük
1.474,67
BIST En Aktif Hisseler10:16
|YAPRK
|65,20
|24.252.891
|% 9,95
|
|BURVA
|78,50
|48.207.693
|% 9,71
|
|VKFYO
|18,96
|10.931.428
|% 9,09
|
|METUR
|5,56
|16.225.021
|% 7,54
|
|INGRM
|543,20
|21.865.309
|% 7,42
|
|PENTA
|23,00
|6.843.595
|% -8,37
|
|AVHOL
|49,30
|4.112.843
|% -5,01
|
|EUKYO
|5,22
|723.758
|% -4,57
|
|DOGUB
|12,90
|4.007.865
|% -4,37
|
|BURCE
|188,10
|1.767.844
|% -3,59
|
|THYAO
|179,90
|1.386.788.889
|% 1,18
|
|SASA
|56,05
|699.634.306
|% -0,53
|
|EREGL
|37,78
|408.086.507
|% 1,02
|
|KRDMD
|22,06
|366.471.141
|% 2,22
|
|KOZAL
|23,42
|337.502.051
|% 2,36
|
|KATMR
|1,38
|31.207.700
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,44
|141.017.909
|% 0,40
|
|YKBNK
|11,81
|213.369.866
|% 0,51
|
|KRDMD
|22,06
|366.471.141
|% 2,22
|
|ISCTR
|13,08
|214.594.784
|% 0,77
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6694
|23,6750
|% 0,18
|
|Euro
|25,5454
|25,5509
|% 0,28
|
|Sterlin
|29,7511
|29,9003
|% 0,12
|
|Frank
|26,0582
|26,2152
|% 0,19
|
|Riyal
|6,2923
|6,3238
|% 0,14
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,06
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|4,69
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.826
|4.911
|12,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.455
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,86
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|18,08
|18,10
|0,10
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|0,13
|