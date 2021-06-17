***YESIL* *MERIT* *OZBAL* *METUR* *BMSCH* *NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.06.2021 09:19
***YESIL******MERIT******OZBAL******METUR******BMSCH******NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BMSCH, NTHOL, MERIT, METUR, OZBAL, YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942766
BIST
10:361.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,80
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
10:368,6211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,6540
En Düşük
8,6029
10:3610,3212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0207
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,3908
En Düşük
10,3087
10:36501,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,55
|Açılış
|: 501,45
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler10:36
|TKURU
|126,60
|4.128.136
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|KONTR
|70,40
|11.386.966
|% 8,06
|
|IDGYO
|5,38
|873.149
|% 7,60
|
|BERA
|18,81
|14.500.384
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,17
|3.658.129
|% -6,03
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,54
|350.878.584
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,21
|178.084.004
|% -0,45
|
|GARAN
|8,36
|164.820.543
|% 0,00
|
|KOZAL
|125,30
|133.895.822
|% -1,03
|
|BJKAS
|6,48
|133.433.617
|% -4,42
|
|EKGYO
|2,21
|178.084.004
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,21
|86.936.720
|% -0,90
|
|YESIL
|2,26
|66.189.652
|% -2,59
|
|THYAO
|14,54
|350.878.584
|% 1,54
|
|IHLGM
|1,21
|25.800.581
|% -0,82
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6182
|8,6211
|% 0,06
|
|Euro
|10,3124
|10,3212
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0073
|12,0676
|% -0,04
|
|Frank
|9,4067
|9,4634
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2919
|2,3034
|% 0,06
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,78
|
|Altın Gr.
|501
|502
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,77
|73,77
|-0,62
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:47BERA
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 18.81 lira fiyatla işlem gören hissede 766, 833 adet işlem
-
10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 55 kaybederek (% -0.36 ) 1, 537
-
10:46XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 2, 334.00 milyon TL de
-
10:45BOBET
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 118, 923 adet işlem
-
10:44IHGZT
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 1.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 921, 776 adet işlem