***YESIL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
10.06.2021 11:38
***YESIL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 08.06.2021 tarihinde başlayan % 3.085,19 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 22.06.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941658
BIST
13:331.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
13:338,3816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0463
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
13:3310,1905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0871
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
13:33509,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,95
|Açılış
|: 509,53
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler13:33
|OYYAT
|22,54
|148.469.536
|% 9,95
|
|MZHLD
|51,90
|4.158.306
|% 7,90
|
|PEGYO
|1,51
|49.510.686
|% 7,86
|
|EUKYO
|5,82
|2.411.726
|% 7,58
|
|QNBFL
|99,85
|89.190
|% 7,31
|
|MERIT
|155,20
|2.261.264
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|17.165.193
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,00
|122.778
|% -8,05
|
|TKURU
|162,10
|4.125.616
|% -7,48
|
|ATATP
|29,58
|57.048.527
|% -6,45
|
|THYAO
|14,58
|743.822.152
|% 1,04
|
|GARAN
|8,52
|672.084.338
|% 0,47
|
|ASELS
|15,82
|438.780.718
|% 0,76
|
|FENER
|36,94
|403.125.745
|% 1,09
|
|TUPRS
|104,70
|377.962.944
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,15
|328.913.897
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|206.549.027
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,30
|244.298.705
|% 0,44
|
|GARAN
|8,52
|672.084.338
|% 0,47
|
|TSKB
|1,40
|86.832.131
|% 0,00
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3789
|8,3816
|% -0,55
|
|Euro
|10,1840
|10,1905
|% -0,85
|
|Sterlin
|11,8081
|11,8673
|% -0,88
|
|Frank
|9,2991
|9,3551
|% -0,89
|
|Riyal
|2,2237
|2,2349
|% -0,75
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-4,69
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|3.368
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|-35,60
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|-17,22
|
|Çeyrek
|813
|832
|-8,61
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,22
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,70
|72,70
|0,18
|