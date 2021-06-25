***YESIL* *VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.06.2021 09:20
***YESIL******VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [YESIL, VKGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.BE (Kaydi Pay, Miktar: 778.764,701 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi: 28.06.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL VKGYO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 14.890.656,78 TL nominal, Aracı: VKY, Kapanış Tarihi: 28.06.2021) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944060
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
0
En Düşük
0
18:058,6924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0163
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7087
En Düşük
8,6813
18:0510,3946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0113
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4087
En Düşük
10,3697
18:05497,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,42
|Açılış
|: 497,52
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,21
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6891
|8,6921
|% -0,19
|
|Euro
|10,3824
|10,3950
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0736
|12,1341
|% -0,14
|
|Frank
|9,4378
|9,4947
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3116
|2,3232
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|4,17
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|0,15
|