***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.04.2023,15.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi15.06.2023Tescil Tarihi23.06.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su23.06.2023 / 10859Açıklamalar2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş 'nin seçilmesine ilişkin 15.06.2023 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 23.06.2023 tarih ve 10859 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164948BIST