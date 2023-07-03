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***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

03.07.2023 23:00
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2023,15.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.06.2023
Tescil Tarihi
23.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23.06.2023 / 10859
Açıklamalar

2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak  PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş  'nin  seçilmesine ilişkin 15.06.2023 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 23.06.2023 tarih ve 10859 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164948


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Tam 10.655 10.943 29,86  
Yarım 5.140 5.308 -16,00  
Çeyrek 2.578 2.654 -8,00  
Gümüş.Ons 22,89 22,92 0,13  
Gümüş Gr. 19,09 19,11 0,14  
B. Petrol 74,94 74,94 -0,47  
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