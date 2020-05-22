***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri29,30 -85.111 -65.653Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.314Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -5.116ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-90.227 -64.339FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-90.227 -64.339Finansman Giderleri33 -1 -17SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-90.228 -64.356Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 14.158Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 14.158SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-90.228 -50.198DÖNEM KARI (ZARARI)-90.228 -50.198Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-90.228 -50.198Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,01340000 -0,00740000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.002 -7Dönem Karı (Zararı)-90.228 -50.198Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-119.884 -15.472Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-125.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-125.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.116 -1.314Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 5.116 -1.314Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-14.158İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler208.110 65.663Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.223 13.504.212İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,37 2.223 13.504.212Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -5.012 297Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 26.008 -19.734İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 8.850 -19.734İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 17.158Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 4.052 27.615Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 201.722 -13.443.169İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 177.402 -13.446.098İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 24.320 2.929İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.883 -3.558Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -20.883 -3.558Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.002 -7YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.002 -7NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.002 -7DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.486 6.118DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.484 6.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.484 3.486Finansal Yatırımlar7 19.903 25.019Diğer Alacaklar11 852 3.075İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 591 2.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 261 261Peşin Ödenmiş Giderler15 5.012Diğer Dönen Varlıklar26 94.638 73.755ARA TOPLAM121.889 105.335TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR121.889 105.335DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 339.961.675 339.961.675TOPLAM DURAN VARLIKLAR339.961.675 339.961.675TOPLAM VARLIKLAR340.083.564 340.067.010KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 84.937 183.929İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 8.850İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 76.087 183.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 98.615 94.563Diğer Borçlar11 35.808.669 35.606.947İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 35.654.085 35.476.683İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 154.584 130.264ARA TOPLAM35.992.221 35.885.439TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.992.221 35.885.439UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 57.727.335 57.727.335TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.727.335 57.727.335TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER93.719.556 93.612.774ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 246.364.008 246.454.236Ödenmiş Sermaye27 6.750.000 6.750.000Sermaye Düzeltme Farkları27 417.932 417.932Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 -160.684 -160.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 821.910 821.910Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 5.690 5.690Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 238.619.388 186.383.151Net Dönem Karı veya Zararı27 -90.228 52.236.237TOPLAM ÖZKAYNAKLAR246.364.008 246.454.236TOPLAM KAYNAKLAR340.083.564 340.067.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 242.562.206 -56.179.055 193.849.465 193.849.465Transferler27 -56.179.055 56.179.055Dönem Karı (Zararı)27 -50.198 -50.198 -50.198Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-50.198 -50.198 -50.198Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 186.383.151 -50.198 193.799.267 193.799.267Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 186.383.151 52.236.237 246.454.236 246.454.236Transferler27 52.236.237 -52.236.237Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-90.228 -90.228 -90.228Dönem Karı (Zararı)27 -90.228 -90.228 -90.228Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 -90.228 246.364.008 246.364.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -90.228 -50.198DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-90.228 -50.198Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-90.228 -50.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846653BIST