***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2020 18:56
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -172.043 -252.450 -86.932 -186.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 9.341 14.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.549 -2.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-162.702 -253.999 -72.475 -189.660
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-162.702 -253.999 -72.475 -189.660
Finansman Gelirleri
33 12.508 12.508
Finansman Giderleri
33 -403.067 -24 -403.066 -7
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-565.769 -241.515 -475.541 -177.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.356 -32.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -18.356 -32.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-565.769 -259.871 -475.541 -209.673
DÖNEM KARI (ZARARI)
-565.769 -259.871 -475.541 -209.673
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-565.769 -259.871 -475.541 -209.673
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,08380000 -0,03850000 -0,07050000 -0,03110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.003 -146
Dönem Karı (Zararı)
-565.769 -259.871
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-565.769 -259.871
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
268.724 7.397
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-125.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-125.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
403.065 -12.508
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -12.508
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 403.065
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.341 1.549
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -9.341 1.549
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 18.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
698.107 239.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.814 13.504.212
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 2.814 13.504.212
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -244 -6.814
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 49.563 23.174
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 19.205 20.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 30.358 2.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 28.392 41.856
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 637.236 -13.297.549
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 608.682 -13.296.464
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 28.554 -1.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.654 -25.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -19.654 -25.059
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
401.062 -12.654
Ödenen Faiz
-403.065
Alınan Faiz
12.508
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.003 -146
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.003 -146
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.486 6.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.483 5.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.483 3.486
Finansal Yatırımlar
7 34.360 25.019
Diğer Alacaklar
11 261 3.075
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 2.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 261 261
Peşin Ödenmiş Giderler
15 244
Diğer Dönen Varlıklar
26 93.409 73.755
ARA TOPLAM
129.757 105.335
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.757 105.335
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 339.961.675 339.961.675
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
339.961.675 339.961.675
TOPLAM VARLIKLAR
340.091.432 340.067.010
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
10 108.492 183.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 19.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 89.287 183.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 122.955 94.563
Diğer Borçlar
11 36.244.183 35.606.947
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 36.085.365 35.476.683
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 158.818 130.264
ARA TOPLAM
36.475.630 35.885.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.475.630 35.885.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 57.727.335 57.727.335
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.727.335 57.727.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.202.965 93.612.774
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 245.888.467 246.454.236
Ödenmiş Sermaye
6.750.000 6.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
417.932 417.932
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-160.684 -160.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
821.910 821.910
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.690 5.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
238.619.388 186.383.151
Net Dönem Karı veya Zararı
-565.769 52.236.237
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
245.888.467 246.454.236
TOPLAM KAYNAKLAR
340.091.432 340.067.010
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 242.562.206 -56.179.055 193.849.465 193.849.465
Transferler
27 -56.179.055 56.179.055
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-259.871 -259.871 -259.871
Dönem Karı (Zararı)
27 -259.871 -259.871 -259.871
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 186.383.151 -259.871 193.589.594 193.589.594
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 186.383.151 52.236.237 246.454.236 246.454.236
Transferler
27 52.236.237 -52.236.237
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.769 -567.769 -567.769
Dönem Karı (Zararı)
27 -567.769 -567.769 -567.769
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 -567.769 245.888.467 245.888.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -565.769 -259.871 -475.541 -209.673
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-565.769 -259.871 -475.541 -209.673
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-565.769 -259.871 -475.541 -209.673
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867544
BIST