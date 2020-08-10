***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri29,30 -172.043 -252.450 -86.932 -186.797Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 9.341 14.457Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.549 -2.863ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-162.702 -253.999 -72.475 -189.660FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-162.702 -253.999 -72.475 -189.660Finansman Gelirleri33 12.508 12.508Finansman Giderleri33 -403.067 -24 -403.066 -7SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-565.769 -241.515 -475.541 -177.159Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.356 -32.514Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -18.356 -32.514SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-565.769 -259.871 -475.541 -209.673DÖNEM KARI (ZARARI)-565.769 -259.871 -475.541 -209.673Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-565.769 -259.871 -475.541 -209.673Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,08380000 -0,03850000 -0,07050000 -0,03110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.003 -146Dönem Karı (Zararı)-565.769 -259.871Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-565.769 -259.871Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler268.724 7.397Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-125.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-125.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler403.065 -12.508Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -12.508Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 403.065Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.341 1.549Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -9.341 1.549Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 18.356İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler698.107 239.820Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.814 13.504.212İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,37 2.814 13.504.212Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -244 -6.814Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 49.563 23.174İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 19.205 20.287İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 30.358 2.887Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 28.392 41.856Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 637.236 -13.297.549İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 608.682 -13.296.464İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 28.554 -1.085İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.654 -25.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -19.654 -25.059Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları401.062 -12.654Ödenen Faiz-403.065Alınan Faiz12.508YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.003 -146NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.003 -146DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.486 6.118DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.483 5.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.483 3.486Finansal Yatırımlar7 34.360 25.019Diğer Alacaklar11 261 3.075İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 2.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 261 261Peşin Ödenmiş Giderler15 244Diğer Dönen Varlıklar26 93.409 73.755ARA TOPLAM129.757 105.335TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR129.757 105.335DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 339.961.675 339.961.675TOPLAM DURAN VARLIKLAR339.961.675 339.961.675TOPLAM VARLIKLAR340.091.432 340.067.010KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 108.492 183.929İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 19.205İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 89.287 183.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 122.955 94.563Diğer Borçlar11 36.244.183 35.606.947İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 36.085.365 35.476.683İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 158.818 130.264ARA TOPLAM36.475.630 35.885.439TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.475.630 35.885.439UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 57.727.335 57.727.335TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.727.335 57.727.335TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER94.202.965 93.612.774ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 245.888.467 246.454.236Ödenmiş Sermaye6.750.000 6.750.000Sermaye Düzeltme Farkları417.932 417.932Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-160.684 -160.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)821.910 821.910Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.690 5.690Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları238.619.388 186.383.151Net Dönem Karı veya Zararı-565.769 52.236.237TOPLAM ÖZKAYNAKLAR245.888.467 246.454.236TOPLAM KAYNAKLAR340.091.432 340.067.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 242.562.206 -56.179.055 193.849.465 193.849.465Transferler27 -56.179.055 56.179.055Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-259.871 -259.871 -259.871Dönem Karı (Zararı)27 -259.871 -259.871 -259.871Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 186.383.151 -259.871 193.589.594 193.589.594Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 186.383.151 52.236.237 246.454.236 246.454.236Transferler27 52.236.237 -52.236.237Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-567.769 -567.769 -567.769Dönem Karı (Zararı)27 -567.769 -567.769 -567.769Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 -567.769 245.888.467 245.888.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -565.769 -259.871 -475.541 -209.673DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-565.769 -259.871 -475.541 -209.673Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-565.769 -259.871 -475.541 -209.673http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867544BIST