***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri29,30 -242.121 -172.043 -93.854 -86.932Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 9.341 14.457Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.709 1.267ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-245.830 -162.702 -92.587 -72.475FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-245.830 -162.702 -92.587 -72.475Finansman Gelirleri33 443.199 443.199Finansman Giderleri33 -137 -403.067 -126 -403.066SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)197.232 -565.769 350.486 -475.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)197.232 -565.769 350.486 -475.541DÖNEM KARI (ZARARI)197.232 -565.769 350.486 -475.541Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları197.232 -565.769 350.486 -475.541Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 36 0,02190000 -0,08380000 0,03120000 -0,07050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.811.606 -2.003Dönem Karı (Zararı)197.232 -565.769Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)197.232 -565.769Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-386.990 268.724Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler52.500 -125.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler52.500 -125.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-443.199 403.065Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -443.199Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 403.065Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.709 -9.341Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 3.709 -9.341İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-36.042.887 698.107Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 304.593 2.814İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,37 304.593 2.814Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 8.238 -244Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 85.702 49.563İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 5.682 19.205İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 80.020 30.358Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 51.224 28.392Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -36.719.620 637.236İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 -37.041.874 608.682İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 322.254 28.554İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler226.976 -19.654Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 226.976 -19.654Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-36.232.645 401.062Ödenen Faiz-403.065Alınan Faiz443.199Vergi İadeleri (Ödemeleri)-22.160YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-147.000.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 -147.000.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI208.662.637Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri208.662.637Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 208.662.637YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.851.031 -2.003NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.851.031 -2.003DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 26.595 3.486DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 25.877.626 1.483Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 25.877.626 26.595Finansal Yatırımlar7 71.677 75.386Diğer Alacaklar11 147.968.018 1.272.611İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 147.967.757 1.272.350İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 261 261Peşin Ödenmiş Giderler15 1.121 9.359Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 22.160Diğer Dönen Varlıklar26 86.086 313.062ARA TOPLAM174.026.688 1.697.013TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR174.026.688 1.697.013DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 371.085.500 371.085.500TOPLAM DURAN VARLIKLAR371.085.500 371.085.500TOPLAM VARLIKLAR545.112.188 372.782.513KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler3.662.000 3.662.000Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 3.662.000 3.662.000Ticari Borçlar10 250.660 112.458İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 47.525 41.843İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 203.135 70.615Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 187.354 136.130Diğer Borçlar11 512.071 37.231.691İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 98.443 37.140.317İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 413.628 91.374ARA TOPLAM4.612.085 41.142.279TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.612.085 41.142.279UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 63.219.700 63.219.700TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.219.700 63.219.700TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER67.831.785 104.361.979ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 477.280.403 268.420.534Ödenmiş Sermaye27 215.000.000 6.750.000Sermaye Düzeltme Farkları27 417.932 417.932Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 251.953 -160.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 821.910 821.910Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 5.690 5.690Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 260.585.686 238.619.388Net Dönem Karı veya Zararı27 197.232 21.966.298TOPLAM ÖZKAYNAKLAR477.280.403 268.420.534TOPLAM KAYNAKLAR545.112.188 372.782.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 186.383.151 52.236.237 246.454.236 246.454.236Transferler27 52.236.237 -52.236.237Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-565.769 -565.769 -565.769Dönem Karı (Zararı)27 -565.769 -565.769 -565.769Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 -565.769 245.888.467 245.888.467Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 21.966.298 268.420.534 268.420.534Transferler27 21.966.298 -21.966.298Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)197.232 197.232 197.232Dönem Karı (Zararı)27 197.232 197.232 197.232Sermaye Arttırımı27 208.250.000 208.250.000 208.250.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27 412.637 412.637 412.637Dönem Sonu Bakiyeler27 215.000.000 417.932 251.953 821.910 5.690 260.585.686 197.232 477.280.403 477.280.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 197.232 -565.769 350.486 -475.541DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)197.232 -565.769 350.486 -475.541Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları197.232 -565.769 350.486 -475.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956333BIST