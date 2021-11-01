***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri29,30 -369.105 -258.480 -126.984 -86.437Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 28.384.358 61.961 28.384.358 52.620Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -14.339 0 -10.630 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.000.914 -196.519 28.246.744 -33.817Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.000.914 -196.519 28.246.744 -33.817Finansman Gelirleri33 839.114 0 395.915 0Finansman Giderleri33 -147 -1.150.034 -10 -746.967SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.839.881 -1.346.553 28.642.649 -780.784Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.676.872 0 -5.676.872 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -5.676.872 0 -5.676.872 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.163.009 -1.346.553 22.965.777 -780.784DÖNEM KARI (ZARARI)23.163.009 -1.346.553 22.965.777 -780.784Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.163.009 -1.346.553 22.965.777 -780.784Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,29810000 -0,19950000 0,10680000 -0,11570000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.910.002 24.646Dönem Karı (Zararı)23.163.009 -1.346.553Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.163.009 -1.346.553Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-23.504.504 963.069Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29.750 -125.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler29.750 -125.000Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler32 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-839.114 1.150.030Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -839.114 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 0 1.150.030Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-28.372.012 -61.961Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -28.372.012 -61.961Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 5.676.872 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler31 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-36.365.665 1.558.160Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7,27 0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 349.840 2.814İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,37 349.840 2.814İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 2.205 -1.102Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 15.754 62.965İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 9.016 29.321İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 6.738 33.644Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 33.685 46.276Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -36.976.269 1.678.240İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 -37.036.127 1.639.541İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 59.858 38.699İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler209.120 -231.033Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 209.120 -231.033Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-36.707.160 1.174.676Alınan Temettüler32 0 0Ödenen Faiz0 -1.150.030Alınan Faiz839.114 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-41.956YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-164.571.613İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 -164.571.613FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI208.579.337Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri208.579.337Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 208.579.337YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.097.722 24.646NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.097.722 24.646DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 26.595 3.486DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.124.317 28.132Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.124.317 26.595Finansal Yatırımlar7 63.040 75.386Diğer Alacaklar11 922.771 1.272.611İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 922.510 1.272.350İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 261 261Türev Araçlar12 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 7.154 9.359Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 41.956 0Diğer Dönen Varlıklar26 103.942 313.062ARA TOPLAM9.263.180 1.697.013TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.263.180 1.697.013DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 560.379.471 371.085.500TOPLAM DURAN VARLIKLAR560.379.471 371.085.500TOPLAM VARLIKLAR569.642.651 372.782.513KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler7 0 3.662.000Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 0 3.662.000Ticari Borçlar10 157.962 112.458İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 50.859 41.843İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 107.103 70.615Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 169.815 136.130Diğer Borçlar11 255.422 37.231.691İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 100.690 37.140.317İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 154.732 91.374Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0ARA TOPLAM583.199 41.142.279TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER583.199 41.142.279UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 68.896.572 63.219.700Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.896.572 63.219.700TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER69.479.771 104.361.979ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar500.162.880 268.420.534Ödenmiş Sermaye215.000.000 6.750.000Sermaye Düzeltme Farkları417.932 417.932Paylara İlişkin Primler (İskontolar)168.653 -160.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)821.910 821.910Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.690 5.690Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları260.585.686 238.619.388Net Dönem Karı veya Zararı23.163.009 21.966.298Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR500.162.880 268.420.534TOPLAM KAYNAKLAR569.642.651 372.782.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 186.383.151 52.236.237 246.454.236 246.454.236Transferler27 52.236.237 -52.236.237 0 0Dönem Karı (Zararı)27 -1.346.553 -1.346.553 -1.346.553Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 -1.346.553 245.107.683 245.107.683Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 21.966.298 268.420.534 268.420.534Transferler27 21.966.298 -21.966.298 0 0Dönem Karı (Zararı)27 23.163.009 23.163.009 23.163.009Sermaye Arttırımı27 208.250.000 208.250.000 208.250.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27 329.337 329.337 329.337Dönem Sonu Bakiyeler27 215.000.000 417.932 168.653 821.910 5.690 260.585.686 23.163.009 500.162.880 500.162.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 23.163.009 -1.346.553 22.965.777 -780.784DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.163.009 -1.346.553 22.965.777 -780.784Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.163.009 -1.346.553 22.965.777 -780.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973629BIST