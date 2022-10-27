***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri29,30 -1.757.362 -369.105 -200.822 -126.984Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 661.386 28.384.358 28.524 28.384.358Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 0 -14.339 10.280 -10.630ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.095.976 28.000.914 -162.018 28.246.744Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.095.976 28.000.914 -162.018 28.246.744Finansman Gelirleri33 0 839.114 0 395.915Finansman Giderleri33 -46 -147 -17 -10SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.096.022 28.839.881 -162.035 28.642.649Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri219.908 -5.676.872 -7.360 -5.676.872Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 219.908 -5.676.872 -7.360 -5.676.872SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-876.114 23.163.009 -169.395 22.965.777DÖNEM KARI (ZARARI)-876.114 23.163.009 -169.395 22.965.777Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-876.114 23.163.009 -169.395 22.965.777Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,00410000 -0,30000000 0,00080000 0,11000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.124 -35.910.002Dönem Karı (Zararı)-876.114 23.163.009Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-876.114 23.163.009Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-240.797 -23.504.504Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 29.750Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 29.750Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler46 -839.114Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 0 -839.114Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 46 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-20.935 -28.372.012Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler31 -20.935 -28.372.012Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -219.908 5.676.872İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.083.833 -36.365.665Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.360 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -2.360 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler777.962 349.840İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,37 833.539 349.840İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -55.577 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -41.033 2.205Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 4.676 15.754İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 -36.097 9.016İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 40.773 6.738Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 123.918 33.685Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 79.639 -36.976.269İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 81.783 -37.036.127İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -2.144 59.858Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 41.300 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler99.731 209.120Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26,35 99.731 209.120Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-33.078 -36.707.160Alınan Faiz-46 839.114Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -41.956YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -164.571.613İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 0 -164.571.613FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 208.579.337Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 208.579.337YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.124 8.097.722NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.124 8.097.722DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 44.821 26.595DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.697 8.124.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 11.697 44.821Finansal Yatırımlar7 96.039 75.104Ticari Alacaklar10 2.360 0Diğer Alacaklar11 8.185.318 8.963.280İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 8.129.480 8.963.019İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 55.838 261Peşin Ödenmiş Giderler15 43.025 1.992Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 55.576Diğer Dönen Varlıklar26 72.932 117.087ARA TOPLAM8.411.371 9.257.860TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.411.371 9.257.860DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 547.993.454 547.993.454TOPLAM DURAN VARLIKLAR547.993.454 547.993.454TOPLAM VARLIKLAR556.404.825 557.251.314KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 137.314 132.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 16.200 52.297İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 121.114 80.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 294.413 170.495Diğer Borçlar11 211.617 131.976İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 138.070 75.690İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 73.547 56.286Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 41.300 0ARA TOPLAM684.644 435.111TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER684.644 435.111UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 66.199.461 66.419.369TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.199.461 66.419.369TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER66.884.105 66.854.480ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar489.520.720 490.396.834Ödenmiş Sermaye27 215.000.000 215.000.000Sermaye Düzeltme Farkları27 417.932 417.932Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 166.523 166.523Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 821.910 821.910Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 5.690 5.690Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 273.984.779 260.585.686Net Dönem Karı veya Zararı-876.114 13.399.093TOPLAM ÖZKAYNAKLAR489.520.720 490.396.834TOPLAM KAYNAKLAR556.404.825 557.251.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 21.966.298 268.420.534 0 268.420.534Transferler27 21.966.298 -21.966.298 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.163.009 23.163.009 0 23.163.009Dönem Karı (Zararı)27 23.163.009 23.163.009 0 23.163.009Sermaye Arttırımı27 208.250.000 208.250.000 0 208.250.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27 329.337 329.337 0 329.337Dönem Sonu Bakiyeler27 215.000.000 417.932 168.653 821.910 5.690 260.585.686 23.163.009 500.162.880 0 500.162.880Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 215.000.000 417.932 166.523 821.910 11.903.508 248.687.868 13.399.093 490.396.834 0 490.396.834Transferler27 13.399.093 -13.399.093 0 0 0Dönem Karı (Zararı)27 -876.114 -876.114 0 -876.114Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)821.910 -821.910Dönem Sonu Bakiyeler27 215.000.000 417.932 988.433 0 11.903.508 262.086.961 -876.114 489.520.720 0 489.520.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -876.114 23.163.009 -169.395 22.965.777DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-876.114 23.163.009 -169.395 22.965.777Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-876.114 23.163.009 -169.395 22.965.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074859BIST