***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 19:08
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -1.757.362 -369.105 -200.822 -126.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 661.386 28.384.358 28.524 28.384.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 0 -14.339 10.280 -10.630
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.095.976 28.000.914 -162.018 28.246.744
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.095.976 28.000.914 -162.018 28.246.744
Finansman Gelirleri
33 0 839.114 0 395.915
Finansman Giderleri
33 -46 -147 -17 -10
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.096.022 28.839.881 -162.035 28.642.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
219.908 -5.676.872 -7.360 -5.676.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 219.908 -5.676.872 -7.360 -5.676.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-876.114 23.163.009 -169.395 22.965.777
DÖNEM KARI (ZARARI)
-876.114 23.163.009 -169.395 22.965.777
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-876.114 23.163.009 -169.395 22.965.777
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,00410000 -0,30000000 0,00080000 0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.124 -35.910.002
Dönem Karı (Zararı)
-876.114 23.163.009
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-876.114 23.163.009
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-240.797 -23.504.504
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 29.750
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 29.750
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46 -839.114
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 -839.114
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 46 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.935 -28.372.012
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
31 -20.935 -28.372.012
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -219.908 5.676.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.083.833 -36.365.665
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.360 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.360 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
777.962 349.840
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 833.539 349.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -55.577 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -41.033 2.205
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.676 15.754
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -36.097 9.016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 40.773 6.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 123.918 33.685
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 79.639 -36.976.269
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 81.783 -37.036.127
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -2.144 59.858
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 41.300 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.731 209.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26,35 99.731 209.120
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-33.078 -36.707.160
Alınan Faiz
-46 839.114
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -41.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -164.571.613
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 0 -164.571.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 208.579.337
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 208.579.337
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.124 8.097.722
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.124 8.097.722
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 44.821 26.595
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.697 8.124.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.697 44.821
Finansal Yatırımlar
7 96.039 75.104
Ticari Alacaklar
10 2.360 0
Diğer Alacaklar
11 8.185.318 8.963.280
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 8.129.480 8.963.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 55.838 261
Peşin Ödenmiş Giderler
15 43.025 1.992
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 55.576
Diğer Dönen Varlıklar
26 72.932 117.087
ARA TOPLAM
8.411.371 9.257.860
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.411.371 9.257.860
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 547.993.454 547.993.454
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
547.993.454 547.993.454
TOPLAM VARLIKLAR
556.404.825 557.251.314
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
10 137.314 132.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 16.200 52.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 121.114 80.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 294.413 170.495
Diğer Borçlar
11 211.617 131.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 138.070 75.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 73.547 56.286
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 41.300 0
ARA TOPLAM
684.644 435.111
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
684.644 435.111
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 66.199.461 66.419.369
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.199.461 66.419.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.884.105 66.854.480
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
489.520.720 490.396.834
Ödenmiş Sermaye
27 215.000.000 215.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 417.932 417.932
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 166.523 166.523
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 821.910 821.910
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 5.690 5.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 273.984.779 260.585.686
Net Dönem Karı veya Zararı
-876.114 13.399.093
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
489.520.720 490.396.834
TOPLAM KAYNAKLAR
556.404.825 557.251.314
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 21.966.298 268.420.534 0 268.420.534
Transferler
27 21.966.298 -21.966.298 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.163.009 23.163.009 0 23.163.009
Dönem Karı (Zararı)
27 23.163.009 23.163.009 0 23.163.009
Sermaye Arttırımı
27 208.250.000 208.250.000 0 208.250.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 329.337 329.337 0 329.337
Dönem Sonu Bakiyeler
27 215.000.000 417.932 168.653 821.910 5.690 260.585.686 23.163.009 500.162.880 0 500.162.880
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 215.000.000 417.932 166.523 821.910 11.903.508 248.687.868 13.399.093 490.396.834 0 490.396.834
Transferler
27 13.399.093 -13.399.093 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
27 -876.114 -876.114 0 -876.114
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
821.910 -821.910
Dönem Sonu Bakiyeler
27 215.000.000 417.932 988.433 0 11.903.508 262.086.961 -876.114 489.520.720 0 489.520.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -876.114 23.163.009 -169.395 22.965.777
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-876.114 23.163.009 -169.395 22.965.777
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-876.114 23.163.009 -169.395 22.965.777
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074859
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