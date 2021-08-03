***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 03.08.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerekli toplantı nisabı sağlamadığı için ileriki bir tarihe tehir edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 06.07.2021Genel Kurul Tarihi 03.08.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,8 - Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,10 - Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,14 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2021 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 YEŞİL YATIRIM 2020 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 YEŞİL YATIRIM 2020 YILI GK. GÜNDEM İLAN METNİ.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 03.08.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerekli toplantı nisabı sağlamadığı için ileriki bir tarihe tehir edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 YEŞİL YATIRIM 2020 YILI OLAĞAN GK. TEHİR TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 YEŞİL YATIRIM 2020 YILI OLAĞAN GK. HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI TEHİR TUTANAĞIYeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 03.08.2021 Salı günü saat 11:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.08.2021 tarih ve 65956670 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç gözetiminde toplanıldı.Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.07.2021 tarihli 10368 sayılı nüshasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) ile www.yesilyatirimholding.com Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ( EGKS ) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 215.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 215.000.000 adet paydan 39.222.001,862 TL karşılığı payların toplantıda asaleten ve vekaleten toplantıda temsil edildiğinin (EGK sisteminde 1.500 adet pay katılım olmuştur.) böylece gerek TTK 414. Maddesine ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine 15 dakika beklenilmesine rağmen toplantının açılabilmesi için Türk Ticaret Kanuna göre sermayenin bir bölü dördü olan gerekli nisabın sağlanamadığının tespiti ile toplantının açılamayacağı Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından belirtildi ve yasal nisap sağlanamadığından toplantı tehir edildi.Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde saat 11:20'da düzenlendi ve imzalandı. 03.08.2021Bakanlık Temsilcisi Yönetim Kurulu ÜyesiZafer Karakoç Ersin Bengülhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954357BIST