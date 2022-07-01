***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 01.07.2022 tarihinde yapılan ve gerekli nisap sağlanamadığı için tehir edilen 2021 yılına ait 2. olağan genel kurul toplantısı 03.08.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.07.2022Genel Kurul Tarihi 03.08.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususundaToplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması.12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,14 - Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 YEŞİL YATIRIM HOLDİNG BİLGİLENDİRME DÖKUMANI TEHİR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 OGK YEŞİL YATIRIM HOLDİNG İLAN METNİ 2021 tehir2.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin bugün(01.07.2022) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında1- Şirketimizin 01.07.2022 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen şirketin 2021 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurulunun 2.Toplantısı 03.08.2022 Çarşamba günü saat 15.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,2- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerinegetirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040889BIST