***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.07.2022Genel Kurul Tarihi 03.08.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususundaToplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması.12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,14 - Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 YEŞİL YATIRIM HOLDİNG BİLGİLENDİRME DÖKUMANI TEHİR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 OGK YEŞİL YATIRIM HOLDİNG İLAN METNİ 2021 tehir2.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Gündemin 1. maddesi uyarınca, toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ersin Bengül tarafından aynı anda açıldı. Ersin Bengül açılış konuşması yaptı.Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn.Ersin Bengül önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.Ersin Bengül mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Muhsin Danışman 'ı ve Oy Toplama Memuru Erhan Demirtaş'ı görevlendirdi.2- Gündemin 2. maddesi uyarınca, Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.3- Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, şirketin internet sitesinde,Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin öneri Toplantı Başkanı tarafından okundu, yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı.4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'ni temsilen katılan Özcan Aksu tarafından okundu.5- Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet dönemi bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin öneri Toplantı Başkanı tarafından okundu, önergenin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.6. Gündemin 6.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Sn.Alaittin Sılaydın,Sn. Onur Akçay,Sn.Ersin Bengül, Sn.Erman Kendibaşına,Sn.Ufuk Oltulu'nun 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi.7. Gündemin 7.maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 24.05.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2021 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususunun 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oya sunuldu, karın dağıtılmamasına ilişkin teklifin kabulüne yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.8. Gündemin 8.maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet döneminde verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek hakkında bilgi verildi.9. Gündemin 9.maddesi uyarınca, 2021 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak tespitini içeren öneri oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile kabul edildi.10- Gündemin 10.maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. maddesi uyarınca hazırlanan ve bilgilendirme dokümanı ekinde yer verilen (Ücretlendirme Politikası) hakkında pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ‘Ücretlendirme Politikası hakkında Genel kurula bilgi verildi.11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş firmasının seçiminin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu başkanına ve üyelerine aylık net 3.000TL ödenmesi önerildi, oya sunuldu, yapılan oylama sonucu önergenin kabülüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.13. Gündemin 13. maddesi uyarınca,yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.14. Gündemin 14.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.15.Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 06.08.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 yeşil yatırım 2. tutanak-3.8.22.pdf - TutanakEK: 2 YEŞİL YATIRIM HOLDİNG HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 03.08.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 06.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup,08.08.2022 tarih ve 10634 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053159BIST