***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırım kararının geri çekilmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirket Yönetim Kurulu'nun 14/01/2020 tarihinde almış olduğu bedelli sermaye artırımı kararı, yıl sonu mali tablo hazırlama dönemi dikkate alınarak şu aşamada geri çekilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816162BIST