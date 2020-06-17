***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
17.06.2020 18:34
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2020 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 17.06.2020 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır. İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü:
2019 yılında Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin bu rapor kapsamına giren ilişkili şirketlerinden Yeşil Holding A.Ş., Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. ile yapmış olduğu işlemler, piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Yeşil Yatırım Holding A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Yeşil Holding A.Ş., Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2019 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2019 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Yeşil Yatırım Holding A.Ş. ile ilişkili taraf işlemlerinin değerlendirilmesi ile Yeşil Yatırım Holding A.Ş. 'nin 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2020 yılında da ilgili kuruluşlardan aynı koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851680
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
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|Önceki Kapanış
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111.615
En Düşük
110.414
18:056,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 6,8790
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|Önceki Kapanış
|: 6,8620
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6,8604
En Düşük
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18:057,6966
En Yüksek
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|: -0,20%
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|Açılış
|: 7,7150
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|Önceki Kapanış
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7,7290
En Düşük
7,6804
18:05380,23
En Yüksek
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|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 380,23
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|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5577
|8,6007
|% -0,32
|
|Frank
|7,1772
|7,2205
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|1,21
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.488
|6,80
|
|Tam
|2.538
|2.553
|3,20
|
|Yarım
|1.236
|1.248
|3,40
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,56
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,02
|
|B. Petrol
|40,68
|40,68
|-0,28
|
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