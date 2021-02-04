***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 04.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıdaŞirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %3.603,70 oranında (bedelli) 243.250.000 TL artırılarak 250.000.000 TL'sınaçıkarılmasına ilişkin taslak izahname ile bugün (04.02.2021 tarihi itibariyle) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur,Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907523BIST