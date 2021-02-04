***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
04.02.2021 18:43
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 04.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda
Şirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %3.603,70 oranında (bedelli) 243.250.000 TL artırılarak 250.000.000 TL'sına
çıkarılmasına ilişkin taslak izahname ile bugün (04.02.2021 tarihi itibariyle) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907523
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
18:057,1165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0480
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
18:058,5282
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0974
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
18:05410,43
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
|| -11,65
|Açılış
|: 410,46
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
409,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|79,20
|3.607.985
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|98.667.016
|% 10,00
|
|ORGE
|10,01
|98.832.049
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.115.965
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|209.942.071
|% 10,00
|
|SAMAT
|9,41
|156.363.630
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|24.267.086
|% -9,94
|
|UFUK
|19,00
|473.351
|% -7,32
|
|INTEM
|61,80
|2.709.688
|% -7,07
|
|DNISI
|17,40
|154.089.920
|% -6,70
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 1,45
|
|GARAN
|9,92
|1.422.159.091
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,93
|1.288.062.342
|% 0,73
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,39
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,48
|1.162.827.724
|% -1,59
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,98
|
|PEGYO
|2,53
|641.264.808
|% -3,07
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,39
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1109
|7,1165
|% -0,67
|
|Euro
|8,5206
|8,5282
|% -1,13
|
|Sterlin
|9,7001
|9,7488
|% -0,33
|
|Frank
|7,8524
|7,8997
|% -1,00
|
|Riyal
|1,8925
|1,9020
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-42,90
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-12,38
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,19
|
|B. Petrol
|58,59
|58,59
|-0,10
|
Seans Raporu
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, MGROS, SISE
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 47 artarak (% 0.26 ) 1, 350