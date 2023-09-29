***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 oranında bedelli sermaye artırımı yaparak ,şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 215.000.000 -TL den 430.000.000- TL nakit (bedelli) olarak artırılarak 645.000.000 -TL ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan taslak izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198160BIST