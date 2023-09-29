***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
29.09.2023 14:58
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 oranında bedelli sermaye artırımı yaparak ,şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 215.000.000 -TL den 430.000.000- TL nakit (bedelli) olarak artırılarak 645.000.000 -TL ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan taslak izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198160
BIST
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16:128.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,60%
|| 131,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.352
16:1227,4158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1017
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
16:1229,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0513
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
16:121.654,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.654,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler16:12
|ISYAT
|11,66
|68.010.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|378.471.316
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|215.822.642
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|117.060.602
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.461.639
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|8.937.746
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|270.674.326
|% -9,99
|
|CASA
|88,90
|34.419.809
|% -9,97
|
|IHYAY
|1,94
|141.725.115
|% -9,77
|
|THYAO
|244,90
|10.331.844.346
|% 0,70
|
|TUPRS
|159,40
|5.085.593.904
|% 1,87
|
|YKBNK
|18,31
|4.501.389.267
|% 4,39
|
|KOZAL
|29,06
|4.234.102.477
|% 5,67
|
|AKBNK
|33,50
|3.626.991.665
|% 4,56
|
|ZOREN
|5,70
|2.501.812.706
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,31
|4.501.389.267
|% 4,39
|
|EKGYO
|8,07
|1.696.537.370
|% 0,62
|
|ODAS
|13,52
|2.202.463.125
|% 1,12
|
|KOZAL
|29,06
|4.234.102.477
|% 5,67
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4116
|27,4158
|% 0,37
|
|Euro
|29,0714
|29,0797
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,4969
|33,6649
|% 0,53
|
|Frank
|29,9608
|30,1413
|% 0,49
|
|Riyal
|7,2874
|7,3240
|% 0,10
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,24
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|11,93
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.377
|-30,00
|
|Tam
|10.996
|11.091
|3,00
|
|Yarım
|5.515
|5.568
|1,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.784
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|20,69
|20,72
|0,79
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|0,52
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27XU100
Endeks 8, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 105, 477.00 milyon TL de
-
16:26HATSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 39.98 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 340, 026 adet işlem
-
16:25EDATA
Yüzde 5.88 oranında artışla 18.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 900 adet işlem
-
16:24AKFYE
Yüzde 4.66 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 461, 360 adet işlem
-
16:23BAYRK
Yüzde 8.15 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 715, 392 adet işlem