***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %400 oranında bedelli sermaye artırımı yaparak ,şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 215.000.000 -TL den 860.000.030- TL nakit (bedelli) olarak artırılarak 1.075.000.000 ,03-TL ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan taslak izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247213BIST