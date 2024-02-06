***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
06.02.2024 18:12
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %400 oranında bedelli sermaye artırımı yaparak ,şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 215.000.000 -TL den 860.000.030- TL nakit (bedelli) olarak artırılarak 1.075.000.000 ,03-TL ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan taslak izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247213
BIST
'
18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 92,44
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.891
18:0530,5591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0039
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
18:0532,8932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0338
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
18:052.002,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,62
|Açılış
|: 2.002,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FONET
|10,34
|223.618.791
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.047.056.783
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
|
|LUKSK
|80,85
|42.356.104
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
|
|SUMAS
|321,00
|1.686.464
|% -6,96
|
|EMKEL
|19,10
|494.452.055
|% -6,65
|
|BAYRK
|43,12
|30.895.461
|% -6,59
|
|YAPRK
|294,00
|382.723.664
|% -6,07
|
|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,61
|
|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 1,56
|
|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 1,79
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 2,04
|
|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 5,71
|
|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 2,75
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 1,22
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5524
|30,5591
|% 0,01
|
|Euro
|32,8743
|32,8932
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,3563
|38,5487
|% 0,43
|
|Frank
|34,9540
|35,1646
|% -0,02
|
|Riyal
|8,1277
|8,1684
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,46
|% 0,66
|
|Platin
|907,40
|909,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,20
|954,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,70
|78,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,26
|2.037,55
|% 0,66
|