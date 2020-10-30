***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.10.2020 18:45
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı ile ilgili olarak 30.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.750.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun, bugün aldığı kararla
Şirket'in mevcut 33.750.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, esas sözleşmenin 'Sermaye ve Paylar başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesi ve sermaye tavan artımı ile ilgiİi olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.
Esas sözleşme tadil metni, açıklama ekinde yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yeşil Yatırım Holding Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885142
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
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|Önceki Kapanış
|: 1.127
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1.121
En Düşük
1.096
18:058,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0866
|Açılış
|: 8,3750
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|Önceki Kapanış
|: 8,2700
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8,3833
En Düşük
8,2678
18:059,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
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|Açılış
|: 9,7650
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|Önceki Kapanış
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9,8011
En Düşük
9,6423
18:05505,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 8,00
|Açılış
|: 505,19
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|Önceki Kapanış
|: 497,38
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508,64
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3680
|8,3749
|% 1,04
|
|Euro
|9,7556
|9,7684
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,8008
|10,8550
|% 1,18
|
|Frank
|9,1030
|9,1578
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2257
|2,2369
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|8,61
|
|Altın Gr.
|506
|506
|8,84
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,16
|
|B. Petrol
|37,67
|37,67
|-0,59
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