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***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.11.2020 16:51



***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin sermaye tavan artırımı ile ilgili esas sözleşme tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.11.2020 tarihinde onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.750.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin sermaye tavan artırımı ile ilgili esas sözleşme tadili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.11.2020 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı tadil metni açıklama ekinde yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YEŞİL YATIRIM HOL. SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890326


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