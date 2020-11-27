***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin sermaye tavan artırımı ile ilgili esas sözleşme tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.11.2020 tarihinde onaylanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.750.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin sermaye tavan artırımı ile ilgili esas sözleşme tadili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.11.2020 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı tadil metni açıklama ekinde yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 YEŞİL YATIRIM HOL. SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890326BIST