***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI BAŞVURUSU ONAYI HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni KAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRESİNİN REVİZE EDİLMESİYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No MADDE 7SPK Başvuru Tarihi 26.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.01.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.12.2022 tarihinde yapmış olduğu 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metni, kurulun 31.01.2023 tarihli ve :E-29833736-110.04.04-32588 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 yyatırım spk onayı.pdfEK: 2 yyatırım tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110117BIST