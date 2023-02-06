***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.02.2023 18:21
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI BAŞVURUSU ONAYI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni KAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRESİNİN REVİZE EDİLMESİ
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No MADDE 7
SPK Başvuru Tarihi 26.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.12.2022 tarihinde yapmış olduğu 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metni, kurulun 31.01.2023 tarihli ve :E-29833736-110.04.04-32588 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 yyatırım spk onayı.pdf
EK: 2 yyatırım tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110117
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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4.992
En Düşük
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En Düşük
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|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
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|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
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|4.003.409
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|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8244
|18,8282
|% 0,05
|
|Euro
|20,1952
|20,2009
|% -0,54
|
|Sterlin
|22,5762
|22,6895
|% -0,15
|
|Frank
|20,2011
|20,3228
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0030
|5,0281
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|1,27
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,30
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.710
|7.778
|-83,00
|
|Yarım
|3.767
|3.806
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.903
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,47
|-0,06
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|B. Petrol
|81,22
|81,22
|1,28
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