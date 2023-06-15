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***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.06.2023 19:12
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No MADDE 7
SPK Başvuru Tarihi 26.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.06.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metninin genel kurul onayına sunulması ile ilgili olarak, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.12.2022 tarihinde yapmış olduğu 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metni, kurulun 31.01.2023 tarihli ve :E-29833736-110.04.04-32588 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2023 tarihinde onaylanan tadil metni genel kurulda pay sahiplerinin onaya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 yyatırım spk onayı.pdf
EK: 2 yyatırım tadil metni.pdf
EK: 3 YEŞİL YATIRIM TADİL METNİ TİC. BAK. ONAYLI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159273


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