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***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.07.2023 23:04
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİHAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No MADDE 7
SPK Başvuru Tarihi 26.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.06.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 23.06.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metninin genel kurul onayına sunulması ile ilgili olarak, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.12.2022 tarihinde yapmış olduğu 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metni, kurulun 31.01.2023 tarihli ve :E-29833736-110.04.04-32588 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2023 tarihinde onaylanan tadil metni genel kurulda pay sahiplerinin onaya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.15.06.2023 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 23.06.2023 tarih ve 10859 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 yyatırım spk onayı.pdf
EK: 2 yyatırım tadil metni.pdf
EK: 3 YEŞİL YATIRIM TADİL METNİ TİC. BAK. ONAYLI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164949


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