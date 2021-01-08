***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.01.2021 16:40
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 08.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-94 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898411
BIST
17:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 15,72
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:057,3316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:059,0038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0188
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:05446,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -5,83
|Açılış
|: 446,20
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:05
|INVEO
|58,30
|83.864.432
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.090.807
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|43.244.168
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,57
|2.741.877.374
|% -1,15
|
|KOZAL
|117,10
|2.263.772.674
|% 7,93
|
|GARAN
|10,79
|2.150.676.178
|% 2,57
|
|THYAO
|12,86
|1.357.188.710
|% 1,42
|
|SISE
|7,44
|1.234.381.160
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,57
|2.741.877.374
|% -1,15
|
|SKBNK
|1,61
|971.076.713
|% 3,87
|
|GARAN
|10,79
|2.150.676.178
|% 2,57
|
|PETKM
|5,24
|909.592.823
|% -0,19
|
|SISE
|7,44
|1.234.381.160
|% 0,81
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3264
|7,3316
|% -0,22
|
|Euro
|8,9957
|9,0038
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,9723
|10,0223
|% 0,38
|
|Frank
|8,2859
|8,3359
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9520
|1,9618
|% 0,00
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,56
|
|Altın Gr.
|446
|447
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.950
|3.028
|-28,64
|
|Yarım
|1.426
|1.465
|-13,85
|
|Çeyrek
|715
|732
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,63
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|0,96
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:17EGSER
Yüzde 4.73 oranında artışla 11.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 102, 744 adet işlem
-
17:16MAVI
Yüzde 4.53 oranında artışla 55.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 481, 956 adet işlem
-
17:15GRNYO
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 948, 508 adet işlem
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 46 artarak (% 0.68 ) 1, 690
-
17:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, KOZAL, GARAN