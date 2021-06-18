***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.06.2021 16:04
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 18.06.2021 tarih ve BİAŞ-2-2493 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943083
BIST
16:591.397
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -17,22
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
16:598,7416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
16:5910,3815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0160
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
16:59498,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,61
|Açılış
|: 498,74
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler16:59
|IDGYO
|6,05
|1.365.177
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.273.169
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.900.950
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.315.728
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|10.980.544
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,15
|20.031.267
|% -5,38
|
|THYAO
|14,47
|1.262.078.509
|% -1,30
|
|GARAN
|8,21
|724.285.189
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,10
|670.915.611
|% -0,94
|
|EREGL
|17,92
|606.363.048
|% -4,22
|
|KRDMD
|6,88
|495.164.499
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,10
|670.915.611
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,16
|318.882.844
|% -0,46
|
|GARAN
|8,21
|724.285.189
|% 0,24
|
|THYAO
|14,47
|1.262.078.509
|% -1,30
|
|KRDMD
|6,88
|495.164.499
|% -4,04
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7374
|8,7416
|% 0,26
|
|Euro
|10,3755
|10,3815
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0595
|12,1199
|% -0,39
|
|Frank
|9,4412
|9,4980
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3239
|2,3356
|% 0,25
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-1,31
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|11,00
|
|Tam
|3.287
|3.374
|10,59
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,12
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|72,98
|72,98
|-0,12
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:11VERTU
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 255, 489 adet işlem
-
17:10SEYKM
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 13.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 777, 471 adet işlem
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, ARCLK
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TKFEN, VAKBN
-
17:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 18 kaybederek (% -0.98 ) 1, 236