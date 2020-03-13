YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|EKGYO
|1,15
|119.301.420
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8995
|7,9391
|% -0,14
|Frank
|6,6638
|6,7040
|% 0,01
|Riyal
|1,6756
|1,6840
|% -0,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.587
|1.588
|10,79
|Altın Gr.
|321
|322
|1,19
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,66
|-0,18
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,04
|B. Petrol
|33,73
|33,73
|0,51
Seans Raporu
- 17:59HUBVC Yüzde -20.00 oranında düşüşle 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 426, 964 adet işlem
- 17:58KARSN Yüzde -14.29 oranında düşüşle 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 025, 690 adet işlem
- 17:57DMSAS Yüzde -15.71 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 645, 056 adet işlem
- 17:56SANFM Yüzde -12.18 oranında düşüşle 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 825 adet işlem
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, KOZAL