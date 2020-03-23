***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin iştiraki Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'nin Covid-19 pandemisi nedeniyle almış olduğu tedbir kapsamında Wowwo, showroomlarının faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara vermiş ve merkez ofislerinde uzaktan çalışma modeline geçmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831245BIST