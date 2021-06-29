***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun bugün almış olduğu kararla, Şirketimizde imza yetkilisi olarak Sn. Kurtuluş Akyüz ve Sn. Hülya Akyol'un bir yıl süre ile müştereken yetkili kılınmalarına, keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944944BIST