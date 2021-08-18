***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2021 14:37
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.08.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan İSMAİL SUNA'nın görevinden ayrılması sebebiyle yerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemiş olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere MUHSİN DANIŞMAN'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958955
BIST
14:271.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
14:278,4800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0484
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4983
En Düşük
8,4027
14:279,9558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0786
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
14:27486,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,71
|Açılış
|: 486,81
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler14:27
|AGYO
|3,74
|50.042.692
|% 10,00
|
|UFUK
|22,52
|980.676
|% 9,96
|
|YONGA
|23,64
|970.410
|% 9,95
|
|SELVA
|8,31
|42.708.688
|% 9,92
|
|MARKA
|5,01
|3.626.141
|% 9,87
|
|KUTPO
|55,15
|45.603.270
|% -7,39
|
|EUHOL
|3,35
|23.565.338
|% -7,20
|
|PRZMA
|4,17
|11.699.005
|% -6,50
|
|VKING
|7,05
|41.527.012
|% -6,37
|
|BALAT
|4,66
|134.376
|% -5,86
|
|GARAN
|9,45
|644.239.010
|% -0,11
|
|YKBNK
|2,62
|530.189.722
|% 0,77
|
|THYAO
|12,29
|507.757.764
|% -1,21
|
|KRDMD
|8,08
|466.931.015
|% -1,34
|
|TUPRS
|102,90
|384.596.062
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,62
|530.189.722
|% 0,77
|
|GARAN
|9,45
|644.239.010
|% -0,11
|
|VAKBN
|3,61
|223.147.375
|% 1,40
|
|KRDMD
|8,08
|466.931.015
|% -1,34
|
|EKGYO
|1,85
|98.056.770
|% 0,00
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4779
|8,4800
|% 0,57
|
|Euro
|9,9501
|9,9558
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,6423
|11,7007
|% 0,82
|
|Frank
|9,2307
|9,2863
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2578
|2,2691
|% 0,75
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-2,08
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,07
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|9,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|16,79
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|8,12
|
|Çeyrek
|780
|798
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|69,83
|69,83
|0,80
|