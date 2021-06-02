***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı ve İlgili Yönetim Kurulu Kararlarının Revize EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı SPK tarafından onaylanan tutara göre revize edilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 6.750.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 215.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021 45.000 1.388.333,333 3.085,18518 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021 NâmaB Grubu, YESIL, TREINFO00013 6.705.000 206.861.666,667 3.085,18518 1,00 B Grubu B Grubu, YESIL, TREINFO00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 6.750.000 208.250.000,000 3.085,18518Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 04.02.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.05.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 02.06.2021 tarih ve 2021/10 sayılı yönetim kurulu kararı ileŞirketimizin 08.04.2021 tarih ve 2021/06 sayılı kararının aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.Şirketimiz, daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak, güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürmek ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek fırsatlar doğrultusunda yapılabilecek yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla bedelli sermaye artırımı yapmayı planlamış olup, bu kapsamda1. Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 171.492.634 TL tutarının nakden ve 36.757.366 TL tutarının ise Şirketin ana ortağı Kamil Engin Yeşil'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle toplamda 208.250.000 TL (% 3.085,18518 oranında) artırılarak 215.000.000 TL'ye çıkarılmasına,2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,3. - Artırılan 208.250.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların beheri 1,00 TL nominal değerli 1.388.333,333 TL'lik kısmının A grubu nama yazılı, 206.861.666,667 TL'lik kısmının B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,4. Şirketimizin artırılan 208.250.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,5. Sermaye artırımı kapsamında 36.757.366 TL'nin Kamil Engin Yeşil'in önceden Şirkete nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirket borçlarına mahsubu suretiyle artırılacak olması çerçevesinde, Kamil Engin Yeşil'in yeni pay haklarının kullanılması esnasında öncelikli olarak sahip olduğu A grubu nama yazılı imtiyazlı paylara ilişkin yeni pay haklarının kullandırılmasına, kalan tutarın da sahip olduğu B grubu hamiline yazılı paylar için olan yeni pay alma hakları kapsamında kullanılmasına,6. Artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,8. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Bununla birlikte bedelli sermaye artırımına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 2021/26 sayılı haftalık bülteninde yayınlandığı üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939658BIST