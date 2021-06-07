***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.06.2021 11:38
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımında kullanılacak olan ISIN kodları hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
13:251.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,91
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
13:258,6018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0108
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
13:2510,4783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0265
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
13:25524,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,69
|Açılış
|: 524,24
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ATATP
|31,94
|9.825.095
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|3.566.300
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.395.581
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.531.068
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|119.465
|% 9,24
|
|YAYLA
|3,81
|12.142.404
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,82
|328.099
|% -7,84
|
|MERIT
|202,00
|747.225
|% -7,76
|
|METUR
|20,90
|15.349.895
|% -7,11
|
|ISBIR
|6.520,60
|1.390.035
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,00
|567.288.704
|% 1,36
|
|THYAO
|14,32
|541.703.137
|% 0,28
|
|GARAN
|8,27
|534.639.049
|% -0,24
|
|SASA
|34,56
|400.178.225
|% 2,31
|
|SISE
|8,20
|347.531.619
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,24
|213.325.871
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|534.639.049
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,99
|102.312.140
|% 0,00
|
|SISE
|8,20
|347.531.619
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,20
|48.988.848
|% 0,84
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5996
|8,6018
|% -0,13
|
|Euro
|10,4741
|10,4783
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1291
|12,1899
|% -0,36
|
|Frank
|9,5601
|9,6177
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2874
|2,2989
|% -0,10
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,67
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.512
|-6,00
|
|Tam
|3.442
|3.531
|-8,81
|
|Yarım
|1.664
|1.708
|-4,27
|
|Çeyrek
|834
|854
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,96
|70,96
|-0,51
|