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***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.09.2021 19:57



***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi ESAS SÖZLEŞME TADİLİNİN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLMESİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 6.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 215.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021 45.000 1.388.333,333 3.085,18518 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021 Nâma A Grubu, YESI1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRINFO00056
B Grubu, YESIL, TREINFO00013 6.705.000 206.861.666,667 3.085,18518 1,00 B Grubu B Grubu, YESIL, TREINFO00013 Hamiline B Grubu, YESIL(RÜÇHAN), TRRINFO00064 778.764,701

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 6.750.000 208.250.000,000 3.085,18518 778.764,701

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.06.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.06.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.05.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 10.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 09.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelli sermaye artırımının tamamlanması sonucu, şirket esas sözleşmesinin sermaye maddesi olan 7.maddesinin tadil onayı için 09.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde 03.08.2021 tarihinde onaylanmıştır., 02.09.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin tadilinin görüşülmesi neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01-9316 sayılı izin yazısı doğrultusunda 7. maddenin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YEŞİL YATIRIM A.Ş. (TADİL METNİ) 02.09.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961572


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