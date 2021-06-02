***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
02.06.2021 17:26
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021, 25.03.2021, 08.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasına istinaden hazırlanan ve Şirketin 02.06.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilerek onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. Söz konusu rapor SPK tarafından onaylanan sermaye artırım tutarına göre revize edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939659
BIST
17:431.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,26
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:438,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0756
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:4310,4984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0897
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:43527,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,72
|Açılış
|: 527,46
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:43
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|71.041.844
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.363.738
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.742.839
|% -10,00
|
|DARDL
|18,90
|30.032.842
|% -9,91
|
|METUR
|25,06
|39.585.092
|% -9,20
|
|IZFAS
|6,70
|16.707.840
|% -8,59
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|SASA
|35,08
|1.732.439.857
|% 3,48
|
|THYAO
|13,60
|1.441.335.350
|% 0,82
|
|GARAN
|8,05
|1.242.277.667
|% -0,62
|
|PETKM
|6,38
|857.189.757
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,50
|798.730.232
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|650.713.458
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|397.665.195
|% 3,37
|
|GARAN
|8,05
|1.242.277.667
|% -0,62
|
|PETKM
|6,38
|857.189.757
|% 2,41
|
|EKGYO
|1,94
|206.322.316
|% 0,52
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5916
|8,5946
|% 0,89
|
|Euro
|10,4913
|10,4984
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,1671
|12,2281
|% 1,24
|
|Frank
|9,5386
|9,5961
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2886
|2,3001
|% 1,05
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|4,46
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,04
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,11
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|0,68
|