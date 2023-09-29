***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.09.2023 14:59
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 29.09.2023 tarih ve 13 no lu kararı ile onaylanan Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte yer almaktadır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198163
BIST
'
16:118.347
En Düşük
|Değişim
|: 1,56%
|| 128,22
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.351
16:1127,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1030
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
16:1129,0823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0539
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
16:111.654,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.654,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ISYAT
|11,66
|68.010.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|378.298.129
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|215.786.102
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|117.060.602
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.461.639
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|8.937.746
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|270.674.326
|% -9,99
|
|CASA
|88,90
|34.419.809
|% -9,97
|
|IHYAY
|1,94
|141.655.285
|% -9,77
|
|THYAO
|244,80
|10.314.192.125
|% 0,66
|
|TUPRS
|159,80
|5.051.084.216
|% 2,12
|
|YKBNK
|18,33
|4.479.347.163
|% 4,50
|
|KOZAL
|28,98
|4.217.285.822
|% 5,38
|
|AKBNK
|33,50
|3.615.629.270
|% 4,56
|
|ZOREN
|5,70
|2.501.243.727
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,33
|4.479.347.163
|% 4,50
|
|EKGYO
|8,06
|1.675.846.326
|% 0,50
|
|ODAS
|13,56
|2.193.539.070
|% 1,42
|
|KOZAL
|28,98
|4.217.285.822
|% 5,38
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4111
|27,4171
|% 0,38
|
|Euro
|29,0705
|29,0823
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,4753
|33,6431
|% 0,46
|
|Frank
|29,9334
|30,1138
|% 0,40
|
|Riyal
|7,2872
|7,3237
|% 0,10
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,54
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,77
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.377
|-30,00
|
|Tam
|10.982
|11.077
|-11,00
|
|Yarım
|5.508
|5.561
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|20,63
|20,66
|0,73
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|0,62
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26HATSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 39.98 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 340, 026 adet işlem
-
16:25EDATA
Yüzde 5.88 oranında artışla 18.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 900 adet işlem
-
16:24AKFYE
Yüzde 4.66 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 461, 360 adet işlem
-
16:23BAYRK
Yüzde 8.15 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 715, 392 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 74 artarak (% 1.61 ) 7, 313