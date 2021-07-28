***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiWowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. Araç alım-satımı, E-ticaret 362000000 197000000 TRY 54,42 Bağlı OrtaklıkZincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. İnşaat 37643226 18821613 TRY 50 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952426BIST